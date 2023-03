O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, afirmou esta quarta-feira que as organizações criminosas que operam na foz do Guadiana e na costa sul de Portugal estão a ficar “acossadas” com a “eficácia” da ação das autoridades policiais.

José Luís Carneiro falava aos jornalistas em Vila Real de Santo António, no Algarve, onde participou numa ação de patrulhamento da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, no âmbito das iniciativas do “Governo + Próximo”, que esta quarta e quinta-feira se realizam no distrito de Faro.

Importa ter consciência pública de que os números, os indicadores de apreensões, quer de lanchas, quer também das apreensões de droga, são o resultado do aperfeiçoamento do sistema de vigilância, monitorização e do combate, ou seja, tem muito a ver também com a melhoria da operacionalidade e da eficácia da operacionalidade das forças de segurança”, considerou o governante.

José Luís Carneiro assegurou que a UCC da GNR, que tem a missão do patrulhamento marítimo até às 12 milhas da costa portuguesa, “tem vindo a ser reforçada com meios humanos, técnicos e logísticos”, que lhe permitiram, “só no ano de 2022, apreender sete toneladas de droga”, assim como “oito lanchas rápidas”.

O ministro da Administração Interna destacou a importância da cooperação que as várias forças e serviços de segurança portugueses têm tido e que tem permitido alcançar, em “cooperação” também com a Guardia Civil espanhola, “ganhos de eficiência e de eficácia muito significativos, em três domínios”.

Entre esses domínios estão, precisou, o “combate às redes organizadas de tráfico de droga“, o “combate às redes organizadas de tráfico de seres humanos e de apoio à imigração ilegal” e o “combate aos crimes ambientais, nomeadamente no que respeita aos crimes associados à pesca ilegal“.

São três domínios que têm de ver com a missão que está confiada à UCC, esta unidade vai ficar com novas responsabilidades no âmbito da reestruturação do SEF, no que respeita ao controlo da fronteira marítima, e há que sublinhar aqui este trabalho, que eu queria agradecer, das mulheres e homens que trabalham da UCC da GNR, que aqui hoje estão representados pelo senhor comandante-geral, o senhor general Santos Correia”, enalteceu.

José Luís Carneiro agradeceu o trabalho aos profissionais da Guarda e das outras forças e corpos de segurança que garantem o Estado de direito democrático e argumentou que, com o trabalho desenvolvido no combate à criminalidade na costa sul e na foz do Guadiana, a criminalidade complexa e organizada está a ficar “acossada”.

Depois da patrulha na lancha da UCC Costeiro da GNR no rio Guadiana, José Luís Carneiro partiu para Faro, onde participa, pelas 14h00, numa visita à Loja do Cidadão de Faro, no âmbito do processo de emissão de cartões de residência aos cidadãos britânicos, ao abrigo do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia.

Posteriormente, José Luís Carneiro regressa a Vila Real de Santo António para acompanhar o primeiro-ministro, António Costa, na inauguração da nova esquadra da PSP na cidade algarvia.