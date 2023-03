Costuma dizer-se que “o rei vai nu”, mas neste caso quem se despiu de preconceitos foi um general russo. Um vídeo privado de um alto comando militar a fazer striptease caiu na internet e está a tornar-se viral nas redes sociais, para embaraço do exército russo e gáudio dos ucranianos.

O vídeo, de cerca de 44 segundos, mostra o Tenente General Alexandr Matovnikov a dançar em frente à câmara do telemóvel apenas com uma toalha à cintura, que vai deixando cair para revelar as suas partes íntimas.

???????? | Se filtro un presunto video de Aleksandr Matovnikov realizando un striptease. Es teniente general y subcomandante en jefe de las Fuerzas Terrestres de Rusia. Actualmente, comanda las fuerzas rusas en Bielorrusia. Canales rusos filtran el video de él bailando desnudo. pic.twitter.com/bJAqq339qc — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) February 27, 2023

Apesar de insólito, o caso reveste-se de alguma importância, já que Matovnikov é um dos principais chefes militares da presença russa na Bielorrússia onde, na segunda-feira, um superavião de espionagem de Moscovo foi destruído por ativistas opositores do regime de Aleksandr Lukashenko.

Os responsáveis pela divulgação do vídeo não são, para já, conhecidos; uma mensagem de texto a acompanhar a publicação original referia-se ao general russo como “um ávido conhecedor dos restaurantes e das mulheres de Minsk”, adepto a “passar as responsabilidades pela tomada de decisões aos seus subordinados” enquanto está “mais interessado em criar conteúdos de vídeo deste tipo para as suas namoradas”.

Alguns analistas acreditam que a divulgação do striptease comprometedor parece, deste modo, ser uma maneira de humilhar ainda mais Matovnikov pelo seu falhanço em evitar a destruição da aeronave russa.

O avião estava estacionado na base aérea de Machulishchy, próxima de Minsk, uma das bases em território bielorrusso que Moscovo tem usado para lançar ataques em território ucraniano. O ataque terá danificado várias secções da aeronave, incluindo o seu radar-antena. O ataque foi reivindicado pelo movimento Bypol, um grupo bielorrusso de oposição ao regime de Lukashenko.