Foi no Salão Automóvel de Genebra de 1980 que o Fiat Panda surgiu, pela primeira vez, aos olhos do público. Quarenta e três anos depois, ninguém duvida que este é um dos modelos basilares da gama da Fiat, tendo uma aceitação tal em Itália que é o modelo mais vendido nesse mercado, com uma quota de 8%. A ponto de o CEO da Fiat, Olivier François, o descrever como um símbolo da mobilidade italiana. O Panda é também o citadino que lidera o segmento na Europa, juntamente com o Fiat 500. Ora, enquanto não chega a sua nova geração, a história de sucesso do Panda, com perto de 8 milhões de unidades vendidas, é lembrada das mais díspares formas. E a não oficial parece ser a mais audaz… Veja lá se concorda.

Enquanto a Fiat se propôs fazer um documentário chamado “Pandellaria” (trailer acima, documentário completo aqui), por ser filmado em Pantellaria, terra “onde há mais Panda do que pessoas”, a equipa dos Inglorious Basterds Cycles & Cars (IBCycles & Cars) optou por fazer um restmod do Panda que, do original, preserva o arrojado desenho de Giorgetto Giugiaro que seduziu os europeus. Porém, as alterações introduzidas transportam o Panda quadragenário para os dias de hoje, com uma boa dose de irreverência, tecnologia e exclusividade. Daí que os italianos da IBCycles & Cars estejam a pensar pedir por cada unidade deste Panda “kitado” nada menos que… 58.000€.

O valor surpreende, mais não seja porque daria para comprar quatro Panda dos novos (em Portugal, à venda desde 14.620€). Contudo, o facto de só virem a ser produzidas 10 unidades, pelo menos numa primeira fase, e uma vez explicado o trabalho que está por detrás deste restmod, percebe-se melhor por que razão este Panda renascido como SUV híbrido não é para todos, ao contrário do original. E o interior também não tem nada a ver, como pode constatar na fotogaleria de abertura.

O modelo que vemos nas imagens que acompanham este artigo ainda é um protótipo, cuja versão final vai ser apresentada em Junho. Mas as pré-reservas para o chamado P4nd4 4×4 Restomod Hybrid já estão abertas a todos os que quiserem investir nesta singular forma de celebrar os 40 anos do lendário Panda 4×4. Abdicando da grelha frontal, que foi substituída por um painel fechado, a criação da empresa de Emilia aposta em tecnologia full LED para os faróis redondos, inclusivamente os que estão colocados junto à barra tubular, típica do todo-o-terreno. Esta combinação resulta num misto de modernidade e de atrevimento, sendo que este último parece ser a palavra de ordem. Isto porque na génese do projecto radicava a intenção de oferecer um Panda robusto, mais offroad do que o 4×4 de primeira geração, o que levou a empresa italiana optar por jantes de 15 polegadas revestidas por uns generosos pneus para todo-o-terreno e uma nova suspensão, de forma a aumentar a altura ao solo. Com carroçaria integralmente nova e fabricada à mão, este restmod anuncia um ângulo de ataque de 44,5º e de saída de 44,4º.

Praticamente pronto para provar toda a sua radicalidade, o P4nd4 4×4 Restomod Hybrid mistura passado e presente, pois conjuga o 1.2 litros de 75 cv da primeira geração com um motor eléctrico, aqui no papel de gerador, ao recuperar a energia cinética produzida na travagem para dar um apoio ao quatro cilindros nas acelerações. Com caixa manual de cinco velocidades, diferenciais e tracção integral, está na disposição de ir a qualquer lado. Eventualmente, com um certo juízo, para não fazer perigar o investimento de 58.000€…