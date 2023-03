As ruas da capital moldava, Chișinău, foram novamente palco de manifestações. As ações de protesto, maioritariamente ligadas a partidos pró-russos, têm-se repetido nas últimas semanas. Mas a contestação deste domingo subiu de tom, com quatro ameaças de bomba, com o principal aeroporto do país a ser evacuado e ainda o anúncio de que um grupo de sabotadores pró-russo foi detido.

Várias pessoas saíram às ruas para contestarem a atuação da Presidente pró-Europa, Maia Sandu, assim como do governo da Moldávia. De acordo com a agência de notícias Moldpres, os manifestantes, que gritavam “não à guerra na Moldávia” e “contra o aumento do custo de vida”, chegaram a bloquear as estradas da capital.

A polícia moldava anunciou que, durante os protestos, foram detidos 54 manifestantes, 21 dos quais eram menores de idade. Além disso, as autoridades do país deram conta de que houve quatro alertas de bomba durante a manhã deste domingo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.