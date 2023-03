O Fórum Intermunicipal de Saúde de Setúbal, anunciado segunda-feira depois ter sido confirmado o encerramento das urgências pediátricas do Hospital de São Bernardo em fins de semana alternados, está marcado para dia 23 de março.

Segundo revelou esta quarta-feira o presidente da Câmara de Setúbal, André Martins (CDU), na sua página oficial na rede social Facebook, no Fórum da Saúde, que terá lugar às 19h30 de quinta-feira da próxima semana no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Setúbal, deverão ser discutidas as medidas decretadas para o Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O Fórum Intermunicipal de Saúde de Setúbal, em que participam diversas entidades locais e regionais, é um movimento criado por iniciativa do presidente da Câmara de Setúbal, ao qual se associaram os municípios de Palmela e Sesimbra, para exigir respostas para os problemas na área da saúde, particularmente para os problemas do Hospital de São Bernardo, principal unidade de saúde do CHS.

Na segunda-feira, o presidente da Câmara de Sesimbra, Francisco Jesus (CDU), disse estar “surpreendido” com a decisão do Governo, assegurando que o encerramento da urgência pediátrica do Hospital de São Bernardo em fins de semana alternados, não tinha sido abordado nas conversas do ministro da Saúde com os três autarcas, de Sesimbra, Palmela e Setúbal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já o presidente da Câmara de Palmela, Álvaro Amaro, também eleito pela CDU, disse estar “desiludido” com a decisão que “obriga as famílias a conhecer muito bem um calendário, que parece um carrossel, para perceberem, em caso de urgência, onde se devem dirigir”.

O autarca de Palmela disse também estar preocupado com o panorama que se poderá viver nos próximos meses, “sabendo-se de antemão que a falta de recursos humanos se agrava no período estival”.

A Direção Executiva do SNS anunciou na segunda-feira que o Hospital de São Bernardo passa a encerrar quinzenalmente a urgência de pediatria, entre as 21h00 de sexta-feira e as 9h00 de segunda-feira, adiantando que os horários deste plano vigoram de 01 de abril a 30 de junho.

De acordo com a estratégia de reorganização dos serviços de urgência de pediatria na Área Metropolitana de Lisboa, também os serviços de urgência pediátrica dos hospitais de São Francisco Xavier (Lisboa) e do Centro Hospitalar do Oeste (Torres Vedras) vão encerrar à noite a partir de 1 de abril.

As restantes urgências pediátricas mantêm-se permanentemente abertas, nomeadamente nos hospitais Santa Maria, D. Estefânia, ambos em Lisboa, Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), Vila Franca de Xira, Cascais, Hospital Garcia de Orta, em Almada, Santarém e centros hospitalares Barreiro-Montijo, Médio Tejo (Torres Novas) e Oeste (Caldas da Rainha).