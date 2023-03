O Governo anunciou esta sexta-feira a abertura da segunda fase do programa de apoio à produção de hidrogénio e outros gases renováveis, no valor de 83 milhões de euros, financiado através do Fundo Ambiental.

Com financiamento através do Fundo Ambiental, que atua como beneficiário intermediário do Plano de Recuperação e Resiliência, foi aberto o aviso para apresentação de candidaturas relativo à 2.ª fase do Programa ‘Apoio à produção de hidrogénio renovável e outros gases renováveis’ com um valor de 83 milhões de euros, esgotando, assim, a dotação total prevista para esta tipologia de investimento”, informou o gabinete da secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Gouveia, em comunicado.

Aquele programa insere-se no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pretende contribuir para o objetivo da neutralidade carbónica, promovendo a transição energética, em concreto através da produção de hidrogénio e de outros gases de origem renovável, como o biometano.

Os projetos podem ser submetidos até 31 de julho, sendo que aqueles que permitirem o aumento do aproveitamento de resíduos de origem biológica para produção de gases renováveis serão, segundo a mesma nota, majorados na sua pontuação final.

O Governo lembrou ainda que, na primeira fase do programa de apoio, foram submetidas mais de 40 candidaturas, das quais foram apoiados 25 projetos, cujos contratos já se encontram em execução, num total de 102 milhões de euros.