Quatro soldados colombianos morreram no domingo, quando o helicóptero militar em que viajavam se despenhou no município de Quibdó, na região de Chocó, no oeste da Colômbia.

O Presidente colombiano, Gustavo Petro, disse na rede social Twitter que não houve sobreviventes no acidente aéreo.

Hace pocos minutos se precipitó un helicóptero del Ejército en Quibdó que cumplía labores de abastecimiento. He dado la orden a las autoridades desplazarse inmediatamente a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 19, 2023

“Há alguns minutos, um helicóptero do exército despenhou-se em Quibdó enquanto executava uma operação de abastecimento. Dei ordem às autoridades para se deslocarem imediatamente à área para responderem à emergência e investigarem as causas”, escreveu.