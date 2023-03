Marcelo Rebelo de Sousa falou, mais uma vez, sobre a proposta do Governo para a Habitação e voltou a sublinhar que o executivo de António Costa poderia ter feito mais em relação às medidas apresentadas. “O Presidente acha que talvez se pudesse ir mais longe. O primeiro-ministro acha que não. Veremos depois se a habitação e se o apoio aos inquilinos e aos que estão sofrer muito com os juros do crédito à habitação, se aquilo que é aprovado consegue atingir os objetivos, ou não”, disse esta quarta-feira, antes de viajar para a República Dominicana.

António Costa anunciou esta terça-feira à noite que já referendou as primeiras medidas deste programa, que foram promulgadas pelo Presidente da República, para que possam entrar em vigor. E aproveitou para responder a Marcelo, que já tinha criticado as medidas: “Este Programa contém diversas medidas fiscais”.

E Marcelo Rebelo de Sousa voltou a responder esta quarta-feira, ao final da manhã, à entrada do aeroporto de Lisboa, alertando para a necessidade de discussão destas medidas: “Ainda há muito debate a fazer no Parlamento. O que foi anunciado ganharia em ser repensado”. Além disso, “o sistema é muito burocrático e pesado, ainda vai correr muita água e, se melhorar, ganhamos todos”.

“O primeiro-ministro inaugura uma prática, que acho que é muito boa, que é explicar aos portugueses”, disse ainda o Presidente da República, acrescentando que “é bom que ele explique que há outras medidas, que serão aprovadas outras medidas e que aquilo que está, em termos fiscais, apresentado, é suficiente“.