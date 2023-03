O padre Mário Rui Leal Pedras, um dos quatro sacerdotes que foram afastados temporariamente das suas funções pelo Patriarcado de Lisboa por terem sido incluídos na lista de alegados abusadores sexuais de menores pela comissão independente, diz ter sido alvo de uma “denúncia anónima, falsa, caluniosa” e garante que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance — incluindo recorrendo aos tribunais — para “desmascarar” quem o denunciou.

O nome do sacerdote, que até agora era pároco das paróquias de São Nicolau e de Santa Madalena, no centro da cidade de Lisboa, é o primeiro a ser conhecido de entre os quatro padres afastados pelo Patriarcado de Lisboa na sequência da lista que foi entregue pela comissão independente, liderada pelo psiquiatra Pedro Strecht, ao cardeal-patriarca, D. Manuel Clemente, no dia 3 de março.

Foi o próprio sacerdote a revelar a informação, através de uma mensagem publicada na noite desta quarta-feira no site da paróquia de São Nicolau. Mário Rui Leal Pedras é uma figura conhecida nos meios eclesiásticos lisboetas, sobretudo entre os setores mais tradicionalistas da Igreja Católica. A paróquia de São Nicolau, por exemplo, é célebre por ali se realizarem com regularidade missas segundo a forma extraordinária do rito romano, (vulgo, missa antiga, em latim). Além disso, segundo o jornal Expresso, Mário Rui Leal Pedras é também o confessor e diretor espiritual de André Ventura, presidente do partido Chega. No período da pandemia, o sacerdote também ficou conhecido por ter acusado o Governo de discriminar as celebrações religiosas enquanto abria exceções para a realização de eventos culturais.

