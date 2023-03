Mais de metade dos cerca de 800 inquiridos na sondagem da Aximage para o DN, JN e a TSF defendem que o primeiro-ministro devia ter demitido o ministro das Finanças, Fernando Medina, na sequência da polémica indemnização à ex-administradora da TAP Alexandra Reis.

Apesar de Medina insistir num “virar de página” da polémica, 55% defendem que António Costa o deveria ter demitido, enquanto 27% concordam com a permanência do ministro e 18% não têm opinião sobre o assunto.

São os mais velhos (inquiridos com mais de 65 anos) os que mais apoiam a continuidade de Medina (45%), assim como os votantes do PS (embora apenas 46%), seguidos pelos da CDU (37%). Já os que mais queriam ver Medina sair do elenco governativo são os apoiantes da IL (83%) e os do PSD (75%).

Fernando Medina não era ministro quando foi acordado o valor da indemnização de 500 mil euros brutos, num acordo que foi considerado nulo pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF). E sempre disse que não tinha conhecimento da indemnização, mesmo quando assinou o despacho de nomeação de Alexandra Reis para a NAV e, depois, quando a escolheu para sua secretária de Estado.

Por outro lado, os portugueses apoiam a demissão da administração da TAP (66%), que foi anunciada pelo ministro das Finanças. A recolha das respostas decorreu entre 13 e 17 de março em 801 entrevistas, ou seja, antes de conhecidos os lucros da TAP referentes a 2022, de 65,6 milhões de euros.

Além disso, cerca de três em cada quatro portugueses (74%) concordam com a reprivatização da companhia aérea, enquanto 16% são contra. Entre os que admitem a venda, a maioria defende condições: 30% só aceitam privatizá-la se o Estado receber mais do que os 3,2 mil milhões de euros injetados na companhia aérea, e 27% querem que o Estado se mantenha como acionista.

48% acreditam que Ronaldo tem condições para ser titular na seleção

No dia em que Portugal defronta o Liechtenstein no arranque do apuramento para o Euro 2024, segundo a mesma sondagem, 48% dos inquiridos concordam com a integração de Cristiano Ronaldo no onze inicial de Roberto Martínez.

Mas há 29% que defendem que não deveria jogar de início, e 11% dizem mesmo que não deveria ter sido convocado. Já 12% não têm opinião. São os simpatizantes do Sporting, onde Ronaldo jogou, que mais apoiam o capitão da seleção portuguesa.