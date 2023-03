A TAP comunicou à Airbus, em janeiro, que os custos dos aviões contratados ao fabricante europeu eram muito altos, revelou o administrador financeiro da transportadora. Gonçalo Pires confirma informação já vinda a público, de que um estudo feito por consultores independentes aponta para um peso de 14% nas receitas dos custos de compra e financiamento da nova frota em 2022, o que “não compara bem com outras companhias aéreas”. E essa “desvantagem competitiva” é atribuída à renegociação de frota conduzida pelo acionista privado David Neeleman no quadro da privatização da TAP em 2015.

O CFO está a responder aos deputados da comissão parlamentar de inquérito à gestão pública da TAP. Em esclarecimentos ao deputado do PCP, Bruno Dias, o gestor explicou que grande parte da dívida da TAP está associada à compra dos aviões e que o plano de reestruturação obrigou a empresa a renegociar com todos os fornecedores e todos os os contratados. Um princípio, defendeu, que se aplica a pequenos e grandes fornecedores. “Quem trabalha com a TAP tem de perceber que deve fazer um esforço”. Foi nesse quadro que foi feita a abordagem à Airbus, referindo também a dimensão do contrato da TAP (que é superior às necessidades atuais da empresa) e a necessidade de cumprir a desalavangem (redução de dívida) associada à compra dos aviões.

Mas a Airbus é um parceiro estratégico da TAP, fornece toda a frota e peças para a manutenção. “E não é fácil negociar com a Airbus, porque respeitamos todos os contratos assinados”. E apesar de ser “quase impossível alterar um contrato de financiamento”, a responsabilidade da TAP é conseguir junto dos nossos fornecedores esse esforço, argumentando que vai crescer e que vão ser parceiros privilegiados, mas precisamos de condições melhores para assegurar que estaremos cá no futuro”.

Apesar de ser uma desvantagem competitiva ao nível dos custos, Gonçalo Pires admite que também há vantagens. A dimensão da frota permite mais atividade para aproveitar a retoma do setor e o facto de ser uma das mais novas é um atrativo para um comprador. E há vantagens operacionais porque reduz a fatura com combustíveis, diz.