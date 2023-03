Continua com aquela figura que não deixa ninguém indiferente quando chega, parece ter ganho uns quilitos a mais nos últimos anos (ou então era aquele polo vermelho que trazia vestido que não favorecia nada). Até ao final da prova dos 100 metros dos Jogos Nacionais da Jamaica, o único nome que interessava era Bouwahjgie Nkrumie; depois, quando desceu à pista o todo poderoso Usain Bolt, todas as atenções recaíram naquele que é ainda hoje o melhor velocista de sempre. Foi, é e continuará a ser. Até quando? Ninguém sabe. Mas se alguém consegue ter uma resposta para isso, esse alguém acaba por ser Bouwahjgie Nkrumie, também conhecido como “Dr. Speed” como a inscrição que trazia no início na fita roxa com que corria na cabeça.

(1/2) What a record breaking night! #ISSAChamps2023 ???????? As the first Jamaican junior athlete to run sub-10 seconds, Bouwahjgie Nkrumie has made history and cemented his place as a true icon of Jamaican sports. pic.twitter.com/Trj6sxxGbQ — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) March 30, 2023

A correr pelo Kingston College, o jovem de apenas 19 anos saltou para imprensa mundial não tanto por ter somado mais uma vitoria numa prova interna mas pelo tempo alcançado na final: 9,99. Foi apenas o terceiro júnior a conseguir baixar a fasquia dos dez segundos nos 100 metros e o primeiro jamaicano, num feito que nem o próprio Usain Bolt alcançou quando tinha a sua idade. Também por isso, o campeão olímpico de Pequim, Londres e Rio de Janeiro apressou-se a ir ter com Nkrumie naquele seu mais estilo descontraído e aproveitou para dar alguns conselhos àquele que já apontam como a grande figura dos próximos tempos.

Bouwahjgie Nkrumie of KC ran the fastest time by a Jamaican junior, 9.99! 2nd was DeAndre Daley of Herbert Morrison in 10.14! NJR!#ISSACHAMPS pic.twitter.com/Ae6f1unsCz — Athletics Jamaica (@Athletics_JA) March 30, 2023

Em paralelo, a forma como alcançou a marca deixa antever uma enorme margem de progressão, ainda que possa não chegar para alcançar a mítica marca conseguida por Bolt em 2009 nos Mundiais de Berlim (9,58): já depois de ter ganho um assinalável avanço sobre a concorrência, o jamaicano foi olhando de quando em vez para trás como que a desacelerar um pouco, não registando assim aquilo que poderia na verdade ter conseguido. Aliás, terá sido isso que impediu de chegar aos 9,91 de Letsile Tebogo, do Botswana, que bateu o recorde mundial Sub-20 no último ano. O norte-americano Trayvon Bromell, que mantém a segunda marca Sub~20 de sempre (9,97), tem agora 27 anos e nunca foi campeão olímpico ou mundial apesar das duas medalhas de bronze em Campeonatos do Mundo e da vitória na Liga Diamante de 2022.

O anterior melhor registo de Bouwahjgie Nkrumie nos 100 metros era de 10,02 (com vento favorável a 0,3), que lhe valeu a medalha de prata nos Mundiais Sub-20 do ano passado na Colômbia, tendo ainda corrido a estafeta dos 4×100 onde a Jamaica terminou na segunda posição. Este ano, o atleta de 19 anos é o primeiro a fazer uma marca abaixo dos dez segundos, superando Zhenye Xie (10,05) e Mouhamadou Fall (10,06), e já garantiu desta forma os mínimos para os Mundiais que se realizam em agosto, em Budapeste.

Our favourite shots of the night ???? Congratulations again to Bouwahjgie Nkrumie and Alana Reid on their record breaking performances tonight, clocking 9.99s and 10.92s to win their respective 100m finals ????????????????#TVJChamps2023 #TVJChamps #Champs2023 pic.twitter.com/p8ihCIV36x — Television Jamaica (@televisionjam1) March 30, 2023

“Não consigo explicar nesta altura o que sinto. O que posso dizer, nesta altura, é que não foi nada fácil. A partir de agora só pode ser a melhorar. Fui-me sentindo bem nas rondas iniciais mas não fiquei satisfeito com a execução no final também. Foi isso que me afetou no ano passado também mas prometo que vou ter tudo bem no tempo certo. Para ser honesto, tem sido um caminho complicado mas se mais atletas da escola secundária tivessem o mindset que eu tenho, seria fantástico. Correr ainda mais rápido este ano? Vamos ver, a temporada ainda vai ser longa, mas pela forma como o meu treinador planificou toda a época de 2023 é provável que me vejam a correr ainda mais rápido”, comentou aos jornalistas presentes no final.