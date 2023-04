Tudo começou quando uma equipa açoriana, habituada a viajar de avião, perdeu o controlo do espaço aéreo. Por o Santa Clara passar muito tempo no ar, ganhou alguma simpatia com a lua e, numa visita à amiga, não só deixou lá a cabeça, como o discernimento. Afinal, uma e outro nem sempre estão em sintonia. Num voo à Alvaláxia, Paulinho intrometeu-se num pedaço de atmosfera e, com a cabeça, atirou aos insulares — o primeiro de três corpos celestes não identificados.

Com as raízes bem presas à terra, as flores têm que ser cuidadas com o rigor dos assobios dos pássaros quando assobiam junto ao canteiro e embalam as pétalas. Se algo falha nesse processo, as plantas perdem a cor e o cheiro. Devido a causas naturais ou a erro humano, quando a vida das flores acaba, a água deixa de lhes servir a vida. Por muito que se lhes queira dar de beber, as tentativas são rejeitadas perante a inevitabilidade de que estas já não queiram seguir o movimento do sol. O Sporting tem as esperanças de conquistar o título em cuidados paliativos. Por muito que a vontade de as reavivar persista, os degraus até ao topo são uma aventura à qual é impossível responder. Então a equipa verde e branca faz o que pode.

Os leões reconheceram que alcançar o Benfica no primeiro lugar do campeonato é impossível, mesmo com a conquista de três pontos diante do Santa Clara. “Acredito que não possamos recuperar ao primeiro lugar, não consigo estar a esconder isso das pessoas e dos meus jogadores”, admitiu o treinador do Sporting, Rúben Amorim. “O campeonato está longe, diria que chegar ao título torna-se quase impossível. Mas só falo por mim, não falo pelos outros. Sou treinador do Sporting. Acho que, em relação a nós, é difícil chegar lá”.

