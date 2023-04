Os norte-americanos são fãs de pick-ups para rebocar e transportar carga à vontade, ou seja, sem se sentirem limitados pelos milhares de quilos que essas tarefas podem implicar. Mas estas exigências são particularmente desafiantes nos modelos alimentados exclusivamente a bateria, pois o alcance tende a diminuir à medida que sobe o peso rebocado ou transportado, mais do que acontece nos modelos impulsionados por motores de combustão interna. Ora, a primeira pick-up eléctrica a envergar o emblema da RAM foi revelada em Nova Iorque, “carregando” nos números que prometem fazer a diferença entre os compradores desta classe de veículos: a 1500 REV anuncia 800 km de autonomia com uma carga completa, a capacidade de recarregar mais de 170 km em 10 minutos, além de poder rebocar para cima de 6 toneladas e transportar mais de 1 tonelada de carga. E o seu rol de atributos não fica por aqui.

Numa altura em que a General Motors já oferece a Chevrolet Silverado EV, a Ford comercializa a F-150 Lightning, a Rivian faz-se representar pela R1T e a Tesla mantém a Cybertruck em stand-by, a Stellantis não quer perder (muito) mais tempo a disputar o seu quinhão no mercado de pick-ups eléctricas, pelo que desvendou no Salão Internacional de Nova Iorque a 1500 REV, que chegará ao mercado em 2024 (MY2025) assentando numa plataforma dedicada. Trata-se da nova STLA Frame, concebida especificamente para veículos eléctricos tipo “trucks”, daí que ao meio seja mais larga para incorporar o pack de baterias, tendo esta disposição a vantagem de usufruir da protecção das longarinas. A construção é do tipo body-on-frame, em aço de “elevada resistência”, com a parte inferior a ser totalmente protegida para melhorar a aerodinâmica. Com esta solução, a RAM anuncia um coeficiente de arrasto de 0,340.

Quem disse que uma pick-up não pode ser luxuosa e tecnologicamente avançada? Veja aqui o interior da RAM 1500 REV 15 fotos

A marca norte-americana vai propor duas capacidades de bateria para alimentar os motores eléctricos que, em conjunto, debitam uma potência de 654 cv e 840 Nm de binário. Cada um dos eixos possui um módulo de accionamento eléctrico de 250 kW que junta motor, caixa de velocidades e inversor, sendo que o do eixo dianteiro permite a desconexão automática das rodas e o traseiro conta com um diferencial de bloqueio electrónico. O pack standard tem 168 kWh, o que permite estimar que a autonomia máxima ronde os 560 km. Mais interessante (e necessariamente oneroso) é optar pelo pack de 229 kWh, que deverá homologar 800 km entre visitas ao posto de carregamento. Aí chegados, quer os clientes do pack de série quer os que preferiram o de maior capacidade podem beneficiar da rapidez do sistema de 800V, que permite lidar com um máximo de 350 kW em corrente contínua (DC). Nessa condição, o fabricante assegura que é possível obter energia para percorrer mais 177 km em cerca de 10 minutos. E porque energia é algo precioso num modelo que se presta tanto ao trabalho como a actividades de lazer, a 1500 REV está preparada não só para receber carga, como também para transferir a energia que acumulou a outro veículo, a uma casa ou a um acampamento, ou à própria rede. A caixa atrás, que transporta uma carga útil de 1224 kg, conta com um carregador eléctrico embarcado que fornece até 7,2 kW, enquanto a tomada da bagageira frontal (frunk) oferece uma capacidade de carga até 3,6 kW. Nota ainda para o facto de a frunk ser generosa, disponibilizando 424 litros, volume referencial no segmento.

Indo de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos, a RAM 150 REV monta uma suspensão traseira independente multibraços com amortecimento adaptativo, ajustável em cinco modos (entrada/saída, aero, normal, off-road 1 e off-road 2). Não foram revelados ângulos, mas sim a sua capacidade de passagem a vau (até 60 cm).

No interior, os materiais combinam qualidade com durabilidade num modelo que se pretende eminentemente funcional. Mas o destaque vai para a tecnologia, pois a 1500 REV MY2025 integra o sistema Uconnect 5 com um novo ecrã sensível ao toque de 14,5 polegadas, painel de instrumentos digital de 12,3” e um ecrã para o passageiro de 10,25” polegadas. Este último é uma estreia no segmento, podendo servir para o entretenimento, para visualizar as câmaras exteriores ou para ajudar na condução, tipo co-piloto. Em matéria de ajudas à condução, sobressaem o os sistemas Hands-free Active Driving Assist e ParkSense Automated Parking System.