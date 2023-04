O livre direto era longe, o saldo entre tentativas e remates de sucesso não era propriamente o melhor (longe vão os tempos daquele célebre tomahawk que era quase um penálti com barreira), a história foi diferente. Já no último quarto de hora da receção ao Abha, Ronaldo conseguiu voltar aos golos de bola parada, deu o mote para uma reviravolta carimbada depois por Talisca de grande penalidade com a bola oferecida pelo português e iniciou mais uma série de encontros consecutivos a marcar, que se prolongou sempre em versão dupla com Liechtenstein, Luxemburgo e mais recentemente Al Adalah. O Al Ittihad continua a liderar a Liga saudita com um ponto de avanço mas o Al Nassr promete dar luta até ao final e, antes do complicado encontro fora com o campeão Al Hilal, seguia-se este domingo outro jogo como visitante diante do Al-Fayah.

