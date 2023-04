O líder tibetano Dalai Lama veio pedir desculpa, publicamente, por ter beijado uma criança nos lábios, numa cerimónia pública, e posto a língua de fora para que o menino “a chupasse”. Tudo não passou de uma “brincadeira inocente”, garante fonte oficial, ainda assim o Dalai Lama está “arrependido”.

“É frequente Sua Santidade provocar as pessoas que conhece, de uma forma brincalhona e inocente, mesmo quando está em público e diante de câmaras”, pode ler-se no comunicado oficial divulgado esta sexta-feira. Ainda assim, mostrando “arrependimento”, diz-se no comunicado que o Dalai Lama pede desculpa “ao rapaz a à sua família, bem como a todos os seus amigos por todo o mundo”, lamentando a “dor que as suas palavras poderão ter causado”.

Why is the Dalai Lama fondling this young boy and asking him to “suck his tongue”? pic.twitter.com/cZWHfbgTAd

— Stew Peters (@realstewpeters) April 9, 2023