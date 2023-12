A fotografia é provocadora e mostra o Papa Francisco e o Dalai Lama nos braços um do outro a trocar um beijo. Está a ser partilhada em várias publicações de Facebook e na legenda pode ler-se a pergunta: “Precisa disso para respeitar a outra religião?” O utilizador continua a questionar “quem é o pior”, se o Papa Francisco ou o Dalai Lama.

A imagem deste suposto beijo surge meses depois de um pedido de desculpas público do líder tibetano Dalai Lama, por ter beijado uma criança nos lábios, durante uma cerimónia. Um comunicado oficial veio depois garantir que não passou de uma “brincadeira inocente”, mas que, ainda assim, o Dalai Lama estava “arrependido” pela atitude.

Depois do polémico beijo a uma criança, outras controvérsias a envolver o 14º Dalai Lama voltaram a circular. É o caso de imagens de 2016 que mostram o líder tibetano e Nobel da Paz a tocar na perna da cantora Lady Gaga.

https://twitter.com/OliLondonTV/status/1646313645343752194?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1646313645343752194%7Ctwgr%5E1479a3dfedc054a2d10bb85826ffe656a3bb6ea0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fobservador.pt%2F2023%2F04%2F19%2Fvideo-de-dalai-lama-a-tocar-na-perna-de-lady-gaga-ressurge-apos-controversia%2F

Se estas duas polémicas correram o mundo é fácil de imaginar a cobertura mediática caso algum beijo tivesse sido trocado entre o Papa Francisco e o Dalai Lama. Mas não é esse o caso. Não só não há nenhum registo deste suposto beijo, como não há nenhum registo de um encontro entre os representantes das duas religiões nos arquivos do Vaticano.

Aliás, ao pesquisar em vários meios de comunicação social internacionais apenas encontramos a notícia da recusa do Papa Francisco em receber o Dalai Lama, em 2014, numa audiência privada, apesar de este ter estado em Roma para participar na Cimeira mundial dos Prémios Nobel da Paz.

Um porta-voz do Vaticano na altura recusou a ideia de que a decisão de Francisco se devesse a qualquer medo da reação de Pequim: o Papa não teria recebido o Dalai Lama “para evitar mais sofrimento para os que já sofreram”, numa alusão aos católicos a viver na China. Mais tarde, o próprio líder da Igreja Católica falou sobre o assunto, argumentando que “é costume não receber personalidades e chefes de Estado quando estão em reunião internacional”. O Dalai Lama, assumiu Francisco, “pediu uma reunião e foi dito que naquele momento não era bom. O motivo não era uma rejeição a sua pessoa ou o medo da China”.

A história é longa, mas o Dalai Lama vive exilado na Índia desde 1959. Instalou o Governo Tibetano no Exílio e, para Pequim, o líder budista representa o separatismo do Tibete, território que foi anexado pela China no início dos anos 50.

O último encontro do Dalai Lama com o líder da Igreja Católica aconteceu em 2006, quando o pontífice era Bento XVI. Ou seja, as fotografias que circulam nas redes sociais — e apenas nas redes sociais, uma vez que não são replicadas em nenhum meio de comunicação social ou apresentadas com qualquer contexto — são apenas uma manipulação.

A fotografia que mostra o beijo entre o Papa Francisco e o Dalai Lama não é verdadeira. A imagem é impossível por uma simples razão: o líder da Igreja Católica e o líder budista nunca se encontraram, mesmo quando Dalai Lama esteve em Roma para o encontro entre os vários Prémios Nobel da Paz.

Na altura, em 2014, a recusa de Francisco foi notícia e levou até a uma onda de críticas, mas a decisão foi final. O último encontro entre o Dalai Lama e o Papa aconteceu em 2006, na altura o Papa não era Francisco, mas sim Bento XVI.

