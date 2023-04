“Acho que merecíamos pelo menos um golo e demos um ou dois golos facilmente ao adversário. Mas devo dizer que hoje [terça-feira] apaixonei-me um pouco pela minha equipa, pela forma como jogaram. Mesmo que soe estranho, este jogo foi muito divertido. Mas faltou confiança aos meus jogadores e claro que o resultado foi amargo para nós”. Quem ouvisse as declarações de Thomas Tuchel após o encontro no Etihad Stadium frente ao Manchester City, que terminou com uma vitória dos ingleses por 3-0, poderia no mínimo achar estranho o estado de espírito do técnico alemão. Agora, com todos os episódios que entretanto foram conhecidos, ainda mais. E o todo poderoso Bayern, aquele clube acima dos outros que ninguém beliscava pela sua capacidade de gestão e antecipação de problemas, tem cada vez mais um balneário a ferro e fogo.

