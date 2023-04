Foram cinco jornadas seguidas a vencer, dois apuramentos europeus e um triunfo épico contra o atual líder da Premier League nas grandes penalidades. Depois, houve Sporting: um empate sem golos contra o Gil Vicente, uma vitória para lá de sofrida no Jamor e com três golos concedidos e a ideia de que se tinha perdido a vaga de fundo para poder sonhar na Liga Europa. A ideia que Rúben Amorim procurava contrariar esta quinta-feira.

Os leões visitavam a Juventus na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa e depois do tal complexo triunfo contra o Casa Pia — onde estiveram a vencer em três ocasiões, concederam o empate noutras três ocasiões e só garantiram os três pontos com um golo já nos instantes finais. Amorim foi duro na análise da partida, recordando que a equipa cometeu erros cometidos no empate da primeira jornada do Campeonato contra o Sp. Braga, e tinha noção de que era preciso ser melhor em Itália. Mas continuava a sonhar.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Juventus-Sporting, 1-0 Quartos de final da Liga Europa Allianz Stadium, em Turim (Itália) Árbitro: Halil Umut Meler (Turquia) Juventus: Szczesny (Mattia Perin, 43′), Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Rabiot, Locatelli (Pogba, 85′), Kostic (Fagioli, 63′), Di María (Leandro Paredes, 85′), Milik (Vlahovic, 63′), Chiesa Suplentes não utilizados: Carlo Pinsoglio, Moise Kean, Bonucci, Miretti, Rugani Treinador: Massimiliano Allegri Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Jeremiah St. Juste (Diomande, 45+4′), Ricardo Esgaio (Bellerín, 77′), Nuno Santos (Matheus Reis, 62′), Morita, Pedro Gonçalves, Marcus Edwards (Dário Essugo, 77′), Trincão, Chermiti (Arthur Gomes, 62′) Suplentes não utilizados: Franco Israel, André Paulo, Sotiris, Luís Neto, Rochinha, Fatawu, Mateo Tanlongo Treinador: Rúben Amorim Golos: Gatti (73′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Gonçalo Inácio (21′), a Rabiot (24′), a Vlahovic (65′)

