O concerto de coroação de Carlos III vai incluir atuações dos Take That, Lionel Richie e Katy Perry, anunciou a BBC, que irá transmitir o espetáculo em direito, na televisão e também na rádio.

O evento vai acontecer no dia a seguir à coroação, 7 de maio, domingo, nos jardins do castelo de Windsor, e deverá juntar cerca de 20 mil pessoas, entre membros do público e convidados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os Take That, que não atuam há quatro anos, mostraram-se entusiasmados por voltar a subir ao palco para a coroação do rei. Em comunicado, citado pelo jornal The Guardian, Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen adiantaram que vão ser acompanhados por uma orquestra, um coro e bateristas militares.

Os cantores de ópera Andrea Bocelli e Sir Bryn Terfel vão também participar no concerto. Terfel fará um dueto com Alexis Ffrench. O alinhamento inclui ainda Freya Ridings.

A “peça central” do concerto será o momento “Lighting up the Nation”, em que o país se vai unir “para celebrar, à medida que localizações emblemáticas do Reino Unido são iluminadas usando projeções, lasers, drones e outras iluminações”, foi referido pelo Palácio de Buckingham no final de janeiro, quando o espetáculo foi anunciado.

A coroação de Carlos III vai acontecer a 6 de maio, um sábado, na Abadia de Westminster. Mas as celebrações só terminam na segunda-feira, com o “Big Help Out”, que pretende incentivar a participação em ações de voluntariado.