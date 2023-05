Um homem de 26 anos morreu esta madrugada em Nápoles, após ter sido baleado durante as comemorações do título da equipa napolitana. Além da vítima mortal, mais três pessoas, incluindo a namorada do próprio, ficaram feridas.

Vincenzo Costanzo, de 26 anos, foi internado no hospital Antonio Cardarelli, onde morreu pouco depois. Era um conhecido criminoso da região de Nápoles, estando associado ao clã D’Amico, um grupo italiano de crime organizado. O jornal napolitano Il Mattino suspeita que Costanzo sofreu uma emboscada, tendo as celebrações servido como desculpa para o assassinato.

A teoria é partilhada pelo líder da Câmara de Nápoles, referindo que o episódio é “absolutamente alheio” às celebrações do título. “Por outro lado, gostaria de enfatizar o sentido de responsabilidade dos napolitanos. A proibição de circulação de ontem foi respeitada”, sublinha Claudio Palomba.

As autoridades registaram mais de 200 ferimentos durante as celebrações do campeão italiano, revela o Daily Mail.