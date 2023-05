AT2021lwx: pode parecer uma conjugação aleatória de números e letras, mas é este o nome que os astrónomos estão a usar para batizar a maior explosão cósmica já registada, uma bola de fogo que se estima que tenha 100 vezes o tamanho do sistema solar.

A descoberta, conta o The Guardian, começou quando uma equipa de astrónomos reparou num piscar no céu que aparentemente nada tinha de anormal, em junho de 2020. Mas, afinal, a investigação — que dura há anos e foi publicada no documento que resume as novidades mensais da Royal Astronomic Society — concluiu que se trata de um fenómeno excecional, provavelmente causado por um buraco negro gigante que sugou gás e provocou essa explosão.

O jornal explica que a explosão, que estará a acontecer a oito mil milhões de anos luz, é dez vezes mais brilhante do que qualquer supernova conhecida. E já está a decorrer há três anos.

A team of astronomers led by researchers at @unisouthampton have discovered the largest cosmic explosion ever witnessed. ????

Known as AT2021lwx, it is more than 10x brighter than any known supernova. The research is published in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. pic.twitter.com/LWaX4mbuWx

— Royal Astronomical Society (@RoyalAstroSoc) May 12, 2023