Ana Cabecinha, Carolina Costa, Inês Mendes e Vitória Oliveira vão alinhar na prova de 20 quilómetros do Europeu de equipas de marcha atlética, enquanto João Vieira e Rui Coelho, nos 20 masculinos, e Inês Henriques, nos 35.

Segundo a convocatória divulgada esta sexta-feira, Portugal apenas apresenta equipa na prova feminina de 20 quilómetros, no Campeonato da Europa de equipas de marcha atlética, marcado para Podebrady, na República Checa, em 21 de maio.

João Vieira (Sporting) e Rui Coelho (Benfica) são os representantes lusos na prova de 20 quilómetros masculina, Inês Henriques (CN Rio Maior) a única nos 35, tal como Guilherme Rodrigues (Sporting) nos 10 em sub-20.

O responsável técnico do setor da marcha da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), Carlos Carmino, aposta apenas no coletivo feminino composto por Ana Cabecinha (CO Pechão), Carolina Costa (Sporting), Vitória Oliveira (individual) e a sub-23 Inês Mendes (Benfica) para a classificação de equipas.

Esta é uma competição em que Portugal já conquistou um título coletivo (20 km feminino), em 2005, em Mikolsc, na Hungria, quando Susana Feitor alcançou o segundo lugar, a melhor classificação lusa de sempre, um feito igualado por Ana Cabecinha, em 2017, precisamente em Podebrady.

João Vieira, de 47 anos, regista 13 presenças nesta competição (12 em 20 km, uma em 50 km) – estava convocado em 2021, mas abdicou em desacordo com a FPA -, tantas quantas Inês Henriques, de 43, 13 (12 em 20 km e uma em 50 km).