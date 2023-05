Um youtuber acusado de derrubar um avião de forma deliberada para ganhar visualizações, aceitou declarar-se culpado de obstruir uma investigação federal.

Trevor Jacob, de 29 anos, pode apanhar até 20 anos de prisão por destruir de forma propositada os destroços do avião que acabou por cair na floresta de Los Padres, na Califórnia, em 2021, de acordo com o comunicado do procurador do caso, noticiou o The Guardian.

O youtuber saltou de paraquedas do avião, que pilotava sozinho, e publicou o vídeo no Youtube com o nome “Eu destruí o meu avião”, a 23 de dezembro de 2021. Teve mais de 3 milhões de visualizações. Inicialmente afirmou aos investigadores que o avião tinha perdido energia e teria perdido o rastro dos destroços. Ao investigar, os especialistas de aviação e as autoridades puderam confirmar a não tentativa de contacto com o tráfego aéreo, reiniciar o motor ou procurar um local seguro para pousar.

Jacob instalou câmaras em vários pontos do avião, equipou-se com um paraquedas, uma câmara e um selfie-stick, segundo as autoridades, e decidiu saltar do avião aos 35 minutos de voo e começou a filmar-se em queda livre. Ao chegar ao solo caminhou até ao local onde o avião se despenhou para recolher as imagens das câmaras, e recolher os destroços para ocultá-los dos investigadores, admitiu às autoridades.

No acordo judicial, o YouTuber que se descrevia como um piloto e paraquedista experiente, admitiu nunca ter intenção de completar o voo a solo, do aeroporto de Lompoc para Mammoth Lakes, na Serra Nevada. A FAA dos Estados Unidos retirou a licença de piloto de Jacob em abril de 2022.