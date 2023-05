O Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, sofreu este domingo a terceira derrota seguida na Liga espanhola de futebol, ao perder por 2-1 na receção ao Valência, em jogo da 34.ª jornada da prova.

Um golo marcado aos 88 minutos por Alberto Mari consumou a derrota do Celta de Vigo, que tinha entrado, praticamente, a perder, na sequência do tento do neerlandês Justin Kluivert logo aos oito minutos, mas conseguiu empatar aos 60, por intermédio do suíço Haris Seferovic.

O avançado emprestado pelo Benfica ao Celta de Vigo foi substituído aos 78 minutos pelo português Gonçalo Paciência, enquanto o compatriota André Almeida foi totalista no meio campo do Valência, que terminou o jogo em inferioridade numérica, devido à expulsão do brasileiro Gabriel Paulista, aos 90+3.

A equipa treinada por Carlos Carvalhal, que perdeu cinco dos últimos seis jogos, manteve-se no 13.º lugar, cinco pontos acima da zona de despromoção, imediatamente à frente do Valência, que subiu, provisoriamente, da 17.ª para a 14.ª posição, a dois pontos de distância do adversário deste domingo.