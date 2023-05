Siga aqui o liveblog da guerra.

Depois de Itália, Alemanha. Volodymyr Zelensky aterrou na noite de sábado, 13 de maio, em Berlim e este domingo esteve reunido com o presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, e com o chanceler Olaf Scholz. Durante a tarde, o presidente ucraniano seguiu para a cidade de Aachen para ser distinguido com o prémio internacional Carlos Magno. Começa a próxima semana com uma nova paragem: Paris.

Saiba tudo o que aconteceu no 445.º dia de invasão da Ucrânia.

Volodymyr Zelensky foi distinguido com o prémio Carlos Magno , em Aachen, na Alemanha. “A Ucrânia tem vindo a lutar pelo seu futuro e tomou decisão a favor da Europa”, declarou Olaf Scholz na cerimónia.

A Força Aérea ucraniana negou responsabilidade no incidente que envolveu vários helicópteros e caças militares russos na região de Briansk , na fronteira da Rússia.

. As forças ucranianas mataram dois coronéis russos, em Bakhmut, na Ucrânia, de acordo com um comunicado do ministério da Defesa russo, citado por um correspondente do Financial Times.

Ukrainian forces killed two Russian colonels around Bakhmut: commander of the 4th motorized rifle brigade, Col. Vyacheslav Makarov, and deputy commander of the army corps for military-political work, Col. Yevgeny Brovko, according to a statement from Russia’s Ministry of Defense. — Christopher Miller (@ChristopherJM) May 14, 2023

A Ucrânia mostrou imagens, no Twitter, da cidade de Ternopil — cidade da banda que em 2022 ganhou a Eurovisão — depois do ataque da noite de sábado.

Ternopil last night. This is the hometown of @TvorchiBand, Ukraine’s Eurovision contestant. The city was bombed by russia while the duo was performing at @Eurovision.

russia has once again shown the world that it is nothing but a terrorist state. pic.twitter.com/UpJe4Fikpd — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 14, 2023

O Ministério da Defesa britânico estima que as forças russas na Ucrânia, mesmo mantendo o número de efetivos e a estrutura, diminuíram em capacidade e eficácia desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 May 2023. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OPF8Rnb6qx ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/b1OSqhICHO — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 14, 2023

A Marinha acompanhou e monitorizou, entre quinta-feira e sexta-feira, dois navios russos que navegavam em trânsito ao largo da costa portuguesa , indicou este domingo aquele ramo das Forças Armadas.

, indicou este domingo aquele ramo das Forças Armadas. O presidente ucraniano encontrou-se com Olaf Scholz na Chancelaria, em Berlim, no âmbito da visita oficial à Alemanha. Depois da reunião, os dois governantes deram uma conferência de imprensa conjunta. Zelensky agradeceu o apoio militar alemão, apenas suplantado pelo dos Estados Unidos.

Na mesma conferência de imprensa, Zelensky garantiu que a Ucrânia não está a atacar território russo . “Não temos tempo nem força para isso”, disse. Olaf Scholz lembrou que para a paz voltar à Europa, a Rússia tem de retirar as tropas da Ucrânia.

Today is Mother's Day in Ukraine. We thank them for their care, love and understanding, and particularly bow our heads before all the mothers who have made the ultimate sacrifice, sending their sons and daughters to defend their country.#MothersDay #StandWithUkraine pic.twitter.com/ZEEuWDbE48 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 14, 2023

Zelensky reuniu-se com o presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, no Palácio de Bellevue, em Berlim.