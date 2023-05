Cristiano Ronaldo assinou pelo Al Nassr no fim de 2022 e no pós-Mundial do Qatar, comprometendo-se com os sauditas por dois anos e meio e tendo como grande objetivo ser campeão nacional logo na temporada de estreia. Cinco meses depois, porém, a ideia de que o internacional português irá cumprir o contrato não é totalmente líquida — até pelas pistas que ele próprio vai deixando.

Esta segunda-feira, numa página de Instagram onde normalmente só partilha conteúdos relacionados com a dimensão pessoal para destacar momentos passados com a família mais próxima, Ronaldo pareceu desabafar. “Todos os teus pensamentos afetam o teu humor”, escreveu em espanhol e numa story, acompanhando a frase com um coração. A enigmática mensagem surge numa altura em que as notícias de que o avançado não está feliz na Arábia Saudita começam a acumular-se, algo que tem tornado viável a ideia de que pode mesmo deixar o Al Nassr antes do expectável.

Também por estes dias, Piers Morgan voltou a colar-se à imagem de Cristiano Ronaldo e garantiu que, na sequência da rescisão com o Manchester United, o jogador português queria continuar na Premier League mas ao serviço do Arsenal. “Gozem à vontade, mas se tivéssemos contratado Ronaldo quando ele deixou o Manchester United e até ao final da temporada — e ele estava disponível para isso, já agora –, teríamos sido campeões. Ele sabe como conquistar grandes troféus e sabe como marcar golos quando verdadeiramente importa”, referiu o jornalista britânico nas redes sociais.

Ora, era neste contexto que o Al Nassr visitava esta quarta-feira o Al Taee. A quatro jornadas do fim do Campeonato, a equipa de Cristiano Ronaldo entrava em campo a cinco pontos da liderança isolada do Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo — que, também esta quarta-feira, tinha a complexa tarefa de visitar o Al Hilal de Marega, Vietto, Carrillo e companhia. Ou seja, o Al Nassr tinha de vencer e sonhava com uma eventual escorregadela do adversário direto para ficar a dois pontos do primeiro lugar.

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o ainda interino Dinko Jeličić lançava Ronaldo no onze inicial, assim como Talisca. Do outro lado, Alfa Semedo era titular no eixo da defesa, assim como o ex-Portimonense Dener e o ex-Moreirense Victor Braga. O Al Nassr só abriu o marcador na segunda parte, com uma grande penalidade convertida por Cristiano Ronaldo (52′), e fechou as contas já perto do fim por intermédio de Talisca (80′).

No fim, o Al Nassr cumpriu e venceu e viu o Al-Ittihad desperdiçar uma vantagem de dois golos para empatar com o Al Hilal: ou seja, a equipa de Cristiano Ronaldo está agora a três pontos de distância do conjunto de Nuno Espírito Santo quando faltam três jornadas para disputar na Liga da Arábia Saudita.