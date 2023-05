Ilha no Attersee, a única paisagem de Gustav Klimt que se encontrava ainda em mãos particulares, foi vendia esta quarta-feira em Nova Iorque por 49 milhões de euros, ultrapassado em oito mil euros as estimativas para o leilão. De acordo com a Art News, a obra do pintor austríaco foi vendida a um comprador particular japonês depois de uma licitação de sete minutos, na segunda parte do leilão da Sotheby’s, que rendeu 397 milhões de euros.

A paisagem, que mostra um lago numa região do norte da Áustria onde o artista costumava passar os verões entre 1900 e 1917, foi executada em 1901 ou 1902. Pertencia a uma “importante” coleção privada em Nova Iorque desde 1978, quando foi adquirida ao galerista austríaco Otto Kallir, de acordo com a informação disponibilizada pela leiloeira Sotheby’s. A obra foi colocada à venda por um descendente do atual proprietário.

A pintura, “uma das mais evocativas paisagens de Klimt”, segundo a leiloeira, inaugurou um novo momento na carreira do pintor caracterizado por uma nova e pioneira abordagem à paisagem que se aproxima do Abstracionismo, que só surgiria enquanto movimento artístico a partir da década de 1910, com Wassily Kandinsky.

No mesmo leilão foi vendida também a bíblia hebraica mais antiga e completa por um valor recorde de 35 milhões de euros, o mais alto atingido por um manuscrito. A bíblia foi adquirida pelo ex-embaixador norte-americano e filantropo Alfred Moses e pela sua família e será oferecida ao Museu do Povo Judeu em Telavive, divulgou a Sotheby’s.