O debate sobre política geral no parlamento com o primeiro-ministro, António Costa, inicialmente marcado para o dia 31 de maio, foi antecipado uma semana e vai realizar-se na quarta-feira.

A informação consta da agenda oficial da Assembleia da República, que indica que o debate sobre política geral, com a presença do Governo, está agendado para quarta-feira (dia 24 de maio) pelas 15:00.

No passado dia 10 de maio, a conferência de líderes parlamentares tinha agendado este debate para o dia 31. O anterior debate sobre política geral com o primeiro-ministro, no parlamento, decorreu no dia 22 de março, antes do mais recente episódio da crise política à volta da TAP que resultou dos incidentes no Ministério das Infraestruturas e do envolvimento do SIS.

Depois da audição do ministro das Infraestruturas, João Galamba, esta quinta-feira na comissão parlamentar de inquérito à gestão pública da TAP, três partidos — IL, Chega e Bloco — vieram já pedir a inquirição do primeiro-ministro para apurar o seu eventual envolvimento na decisão de chamar o SIS para recuperar o computador levado pelo ex-adjunto, Frederico Pinheiro, pouco depois de ser exonerado.