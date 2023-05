O antigo presidente da Câmara de Castro Marim José Fernando Estevens, que liderou a autarquia durante 16 anos, até 2013, morreu na terça-feira, aos 67 anos, anunciou esta quarta-feira o município.

Em comunicado, a autarquia algarvia adiantou que foram decretados dois dias de luto municipal, esta quarta-feira e quinta-feira, e que será colocada a meia haste a bandeira do município em todos os edifícios municipais.

“No seu legado de 16 anos na presidência da Câmara Municipal de Castro Marim, destaca-se o seu sentido de serviço público, dedicação e obra em prol da comunidade”, refere a nota, dirigindo as suas condolências à família e amigos do ex-autarca.

O advogado foi presidente da Câmara de Castro Marim entre 1998 e 2013, pelo PSD, mas desfiliou-se do partido em rutura com a decisão de a Comissão Política Nacional do PSD ter aprovado a recandidatura do atual autarca nas eleições autárquicas de 1 de outubro de 2017, Francisco Amaral.

Em 2013, José Fernandes Estevens não pôde recandidatar-se à liderança da autarquia de Castro Marim, por ter atingido o limite de mandatos, e candidatou-se pela lista social-democrata à Câmara de Tavira, mas perdeu as eleições para o socialista Jorge Botelho.

Em 2017, José Estevens voltou a candidatar-se à Câmara de Castro Marim, mas pelo Movimento Castro Marim Primeiro (CM1), tendo sido derrotado por Francisco Amaral, que cumpre agora o seu terceiro e último mandato à frente da autarquia.

O velório do ex-autarca realiza-se esta quarta-feira a partir das 16h30 na casa mortuária de Altura, em Castro Marim, e o funeral está marcado para quinta-feira às 16h30 no cemitério de Castro Marim.