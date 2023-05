A Coreia do Norte lançou na noite desta terça-feira (hora de Lisboa, já quarta feria em Pyongyang) um míssil em direção a sul que fez soar alertas de emergência na Coreia do Sul e no Japão, de acordo com a Reuters. Aquilo a que o governo norte-coreano chamou de “satélite espacial” levou mesmo a uma breve evacuação em algumas partes dos dois países, mas o Ministério do Interior sul-coreano esclareceu mais tarde que o alerta teria sido ativado de forma errada.

[Vídeo do Twitter mostra as sirenes de ataque aéreo a soar em Seul.]

#BREAKING: Air raid sirens sounding in Seoul after North Korea launched a suspected satellite.pic.twitter.com/0GzJgxtTD2 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 30, 2023

No Japão, as autoridades afirmaram que o regime de Pyongyang tinha lançado um míssil balístico pelas 6h30 de quarta-feira (21h30 de terça-feira, em Portugal Continental) e que o mesmo já teria caído. As autoridades sul-coreanas, por seu lado, ainda estão a tentar apurar se se despenhou ou explodiu.

Este poderá tratar-se do lançamento de um satélite de espionagem que a Coreia do Norte já tinha avisado que iria lançar entre 31 de maio e 11 de junho com a intenção de aumentar as atividades de monitorização, sob o pretexto de “enfrentar as perigosas ações militares dos Estados Unidos”. Os dados providenciados às autoridades internacionais indicaram que se esperaria a queda de resíduos no Mar Amarelo e no Oceano Pacífico.

António Guterres, secretário-geral da ONU, alertou esta terça-feira a Coreia do Norte que qualquer lançamento usando tecnologia de mísseis balísticos seria “contrário às resoluções relevantes do Conselho de Segurança” da organização.