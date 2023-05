A pergunta já foi feita muitas vezes nesta comissão de inquérito à gestão pública da TAP, mas até esta terça-feira tinha sempre sido destinada ao interlocutor errado, a avaliar pelas respostas ouvidas pelos deputados dos vários protagonistas já ouvidos.

Ninguém sabia explicar o valor de 55 milhões de euros que em 2020 em plena pandemia foi pago a David Neeleman para este sair da TAP e quando o empresário americano inviabilizou na gestão da TAP a ajuda de emergência que o Estado queria dar à empresa. E houve até quem, como Lacerda Machado (que era administrador da empresa à data) tenha levantado dúvidas sobre a necessidade de pagar esse preço.

Daí que a expetativa de receber finalmente respostas que rodeou a audição ao então secretário de Estado do Tesouro, como referiu o deputado Bernardo Blanco — o primeiro a fazer a pergunta. Mas foram precisas cerca de três horas de uma audição que durou mais de seis horas para Miguel Cruz desvendar os mistérios por trás do “número que caiu do céu”, na expressão de Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda. E ainda ficaram a sobrar alguns.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.