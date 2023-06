Siga aqui tudo sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deixou, esta quinta-feira, várias críticas à atuação e ao posicionamento do seu homólogo brasileiro, Lula da Silva, na guerra que começou no país.

Numa entrevista a vários meios de comunicação sociais latinoamericanos, um dos quais a Folha de São Paulo, Volodymyr Zelensky definiu como “original” a posição de Lula da Silva na guerra, assim como as propostas do Presidente brasileiro para terminar o conflito.

“Lula quer ser original, e devemos dar-lhe essa oportunidade”, começou por ironizar Volodymyr Zelensky, deixando bem claro que Lula da Silva tem de responder a uma pergunta: “O Presidente acha que os assassinos devem ser condenados e presos?”

“Creio que, se tiver a oportunidade, ele dirá que sim”, supôs Volodymyr Zelensky, que deixou outra questão: “Ele encontrará tempo para responder a essa questão?” E o Presidente da Ucrânia deixou ainda uma farpa ao facto de Lula da Silva ter-se recusado a encontrar com ele, na cimeira do G7 no Japão. “Ele não encontrou tempo para se reunir comigo, mas, talvez, tenha tempo para responder a essa pergunta”, atirou.

Mesmo assim, o Chefe de Estado da Ucrânia mantém-se disponível para encontrar-se com Lula da Silva. “Já lhe ofereci a realização de uma reunião em qualquer formato. Já convidei várias vezes o Presidente Lula para vir à Ucrânia”, indicou.

Na visita a Portugal e a Espanha do líder brasileiro, Volodymyr Zelensky garantiu que esteve em contacto com a equipa de assessores de Lula da Silva, mas nunca obteve uma resposta.

Ainda sobre a cimeira dos G7, o Chefe de Estado ucraniano salientou que “não é verdade” que os dirigentes de Kiev não tenham encontrado tempo para se reunir com Lula da Silva. Quem diz isso não é, de acordo com Volodymyr Zelensky, “gente séria, substantiva”.