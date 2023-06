“Lembro-me que ao longo dos anos fomos acusados de intervir em tudo e de sermos demasiado controladores. Agora sou acusado do contrário”. João Leão tinha mais respostas para dar sobre a TAP do que o seu antecessor no cargo — Mário Centeno — sobretudo num tema central para a comissão parlamentar de inquérito como os 55 milhões de euros pagos a David Neeleman em 2020 para sair da transportadora. Ainda assim, e depois dos esclarecimentos prestados de manhã pelo ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, os deputados continuam com dúvidas.

