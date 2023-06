Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A força aérea do Reino Unido revelou na quinta-feira que intercetou, junto com aviões militares da Suécia, duas aeronaves russas que estavam perto do espaço aéreo sueco.

Na operação, Londres mobilizou caças do tipo Typhoon, enquanto a Suécia enviou aviões do tipo Gripen, que estavam destacados para uma missão de vigilância aérea da NATO no Báltico. De acordo com a Força Aérea Real britânica, as aeronaves russas – um avião de reconhecimento IL20 e um caça Su-27 – não cumpriam os padrões internacionais e não comunicaram com as autoridades competentes.

“No entanto, permaneceram no espaço aéreo internacional e voaram de forma profissional”, indicou a força aérea do Reino Unido, explicando que se tratou de “uma interceção de rotina”.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou repetidamente que os voos de aeronaves militares russas são realizados em estrita conformidade com os regulamentos internacionais para o uso do espaço aéreo, avançou a agência de notícias oficial russa TASS.

No final de maio, o Estado Maior do Japão ordenou o destacamento de aviões de combate após terem sido detetados dois aviões de reconhecimento russos, um no Oceano Pacífico e o outro sobre o Mar do Japão.

Dois dias antes, a Rússia disse que destacou um avião de combate para intercetar dois bombardeiros norte-americanos sobre o Mar Báltico, que, segundo Moscovo, estavam a aproximar-se da fronteira russa

Os incidentes que envolveram aviões russos e aeronaves de países da NATO multiplicaram-se nos últimos anos, antes mesmo do início do conflito na Ucrânia. Em meados de maio, um incidente semelhante sobre o Mar Báltico envolveu um caça russo e dois aviões militares franceses e alemães.

No início de maio, tratava-se de um avião polaco de guarda de fronteira a operar no Mar Negro em representação da agência europeia de fronteiras externas Frontex, que, segundo Varsóvia, estava em perigo devido à aproximação de um caça russo. Um mês antes, caças russos intercetaram sobre o Mar Negro um “drone” American Reaper MQ-9, que após as suas manobras caiu na água, o que causou um momento de tensão acrescida entre Washington e Moscovo.