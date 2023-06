O lutador de artes marciais mistas (MMA) Conor McGregor está a ser acusado de ter violado uma mulher, no último fim de semana, logo depois de um jogo das finais da NBA, em Miami, a que tinha acabado de assistir, avança o site TMZ Sports. McGregor nega a acusação.

A violação terá ocorrido logo depois do final do jogo entre os Miami Heat, a equipa da casa, e os Denver Nuggets. De acordo com a acusação, McGregor agrediu “violentamente” e sexualmente uma mulher dentro de uma casa de banho masculino do pavilhão dos Miami Heat. O advogado Ariel Mitchell, que representa a queixosa, enviou a acusação para o lutador de MMA, para a NBA e para os Miami Heat esta semana.

Mitchell afirma que a segurança da NBA forçou a queixosa a deslocar-se a uma casa de banho onde estavam McGregor e o seu guarda-costas. O advogado diz que, nesse momento, o lutador de MMA beijou a mulher de “forma agressiva”. A queixosa terá tentado libertar-se dizendo que tinha de ir à casa de banho feminina. Aí, McGregor terá forçado a mulher a fazer-lhe sexo oral. De seguida, prender a mulher contra a parede, antes de a tentar sodomizar.

Depois de algumas cotoveladas, a mulher terá, finalmente, conseguido libertar-se do lutador de MMA. Na manhã seguinte, apresentou queixa nas autoridades.

Representantes de McGregor garantem que as acusações “são falsas”. “O Sr. McGregor não ficará intimidado”, acrescentaram.