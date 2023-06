As autoridades dos Estados Unidos e do Canadá estão a colaborar numa missão de busca de larga escala para tentar localizar o submersível da OceanGate Expeditions, que desapareceu esta segunda-feira.

A expedição turística, que custa 250 mil dólares por pessoa e dura oito dias, tinha como objetivo visitar os destroços do Titanic, a cerca de 600 quilómetros da costa de Newfoundland, no Canadá. O submersível teria de alcançar uma profundidade de 3.800 metros para alcançar os destroços do conhecido navio, que naufragou em 1912.

Que embarcação é esta e qual é a empresa responsável?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.