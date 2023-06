O Banco de Inglaterra surpreendeu os analistas, esta quinta-feira, com um aumento de 50 pontos-base nas taxas de juro – para 5%, nível mais elevado dos últimos 15 anos. A decisão foi surpreendente, já que os analistas admitiam uma subida de apenas metade (25 pontos), mas o banco central justifica a mexida com a “persistência” da inflação – que pode obrigar a mais aumentos.

O comunicado oficial do Banco de Inglaterra indica que há dados e notícias “significativos” que apontam para um cenário em que a inflação irá demorar mais do que o previsto a corrigir para o objetivo de 2%. Numa altura em que alguns bancos centrais parecem estar a desacelerar na subida de juros, ou mesmo a pausar (como a Reserva Federal dos EUA), o Banco de Inglaterra avança com um aumento das taxas de juro que é o mais forte desde fevereiro.