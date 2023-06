Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Tudo indica que é um ponto sem retorno. Yevgeny Prigozhin declarou, esta sexta-feira, insurreição contra o poder militar russo e as chefias do Ministério da Defesa e prometeu “restaurar a justiça” no exército e em toda a Rússia.

De acordo com o líder mercenário, na base desta insurgência está um bombardeamento, alegadamente perpetrado pelo exército russo contra os próprios elementos do grupo do Wagner, num ato que diz ter causado um número “enorme” de baixas.

Foi no Telegram que Prigozhin fez o anúncio, que já foi desmentido pelo Ministério da Defesa, que fala em “provocação”. Os próximos passos ainda não são claros, mas o líder mercenário e (até aqui) aliado de Vladimir Putin deixou uma promessa: quem tentar parar as forças dos Wagner será “destruído”.

The start of a coup in Russia?

"The evil that the military leadership of the country bears must be stopped. I ask you not to resist anyone. Everyone who tries will be destroyed. Justice in the troops will be restored, and after that, justice in all of Russia," Prigozhin says. pic.twitter.com/GRtHLaOCIl

— NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) June 23, 2023