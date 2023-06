Foram encontrados restos mortais na zona montanhosa de San Gabriel, no sul da Califórnia, a mesma área onde decorrem as buscas por Julian Sands, ator britânico que está desaparecido desde janeiro. A informação foi avançada pelas autoridades.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, corpo foi descoberto no sábado por civis que faziam uma caminhada na área selvagem de Mount Baldy, e que contactaram as autoridades de Fontana, do condado de San Bernardino. O corpo foi transportado para o gabinete do médico legista, para poder ser identificado.

“[O corpo] foi encaminhado para a esquadra de Polícia Civil, aguardando identificação definitiva. A identificação deve ser concluída na próxima semana, altura em que este comunicado de imprensa será atualizado”, pode ler-se na nota publicada pelas autoridades.

Julian Sands, com 65 anos e experiência em alpinismo, é conhecido sobretudo pelo filme “A Room With a View”, tendo ainda participado em produções como “Morrer em Las Vegas”, “Gotham”, e mais recentemente, “The Ghosts of Monday”. Foi dado como desaparecido a 13 de janeiro, a mais de três mil metros, na área montanhosa de Mount Baldy, onde outros dois alpinistas morreram este inverno, altura em que o local foi atingido por fortes tempestades.

Depois de oito operações e 500 horas, detalha a CNN, a 20 de junho, as buscas por Sands foram reduzidas a uma “capacidade limitada”. Na sexta-feira, 22 de junho, a família do ator emitiu, pela primeira vez, um comunicado: “Continuamos a manter o Julian nos nossos corações, com memórias brilhantes dele como pai maravilhoso, marido, explorador, apaixonado pelo mundo natural e das artes, e como artista original e colaborativo.” O ator é casado com Evgenia Citkowitz, jornalista, e tem três filhos.