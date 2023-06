Durante anos, recusou falar para CM e CMTV, moveu processos e chegou a atirar um microfone à água. Agora, CR7 vai ser acionista da Cofina

Dois anos depois, durante a campanha de Portugal no Europeu de Futebol, o capitão da seleção nem se dignou a falar. Quando o repórter da CMTV se aproximou, durante o passeio matinal dos jogadores, junto a um lago, em Lyon, e lhe perguntou se estava preparado para o jogo contra a Hungria, Cristiano Ronaldo arrancou-lhe o microfone da mão e atirou-o para a água.

INÉDITO: Ronaldo agarrou no microfone da CMTV e lançou-o para o lago… literalmente pic.twitter.com/erfpSuwEBQ — Futebol NOW (@futebol_now) June 22, 2016

Na altura, as páginas de memes também explodiram e o Correio da Manhã aproveitou para dar uma estalada de luva branca ao jogador: organizou uma espécie de leilão do microfone, que acabou por ser recuperado por uma dupla de mergulhadores contratados para o efeito, com o dinheiro arrecadado a reverter para uma instituição de apoio a crianças com deficiência com sede na Madeira, ilha de onde CR7 é natural.

Antes disso, Cristiano Ronaldo e Correio da Manhã já se tinham enfrentado em tribunal: em agosto de 2011, a revista Vidas publicou uma entrevista a uma mulher que teria trabalhado na casa de Kátia Aveiro, sua irmã, e sido ama de Cristianinho, o seu filho mais velho, hoje com 13 anos.

“Uma vez que veio uma notícia no jornal a dizer que a mãe do menino queria o bebé de volta. E ela disse: ‘isto é tudo mentira, porque a mãe do menino é mexicana e nem sequer viu se era menino ou menina, porque ela é uma barriga de aluguer. Ela até me disse que o menino tinha duas mães, que os óvulos eram de uma e a barriga de outra. E que as duas eram mexicanas”, disse à revista do Correio da Manhã Manuela Silva, a ex-ama, assumidamente despeitada por ter sido despedida sem aviso ao fim de 11 meses de trabalho.

Cristiano Ronaldo, que na altura estava especialmente sob o escrutínio da imprensa, que tentava a todo o custo descobrir as origens do bebé, não gostou e processou jornal e entrevistada. A decisão do tribunal foi conhecida em julho de 2014, três meses antes do momento “Qué isso?”, e deu-lhe razão: o seu direito à reserva da intimidade da vida privada tinha sido claramente violado.

Menos de um ano depois, em setembro de 2015, CR7 anunciava, uma vez mais, que ia processar o Correio da Manhã, dessa feita na sequência de uma manchete que dizia que o jogador arriscava ter de pagar vários milhões de dólares no âmbito de um alegado caso de assédio, via redes sociais, a uma modelo americana de 16 anos.

“Não tenho por hábito responder aos boatos e mentiras que sobre mim são publicados, nomeadamente nesse jornal. Porém, neste caso, não posso deixar de denunciar a falsidade dos pretensos factos em que aquela ‘notícia’ assenta e exprimir a minha indignação por mais uma vez o Correio da Manhã utilizar abusivamente o meu nome e a minha imagem, publicando um rumor sem qualquer fundamento, com base em boatos veiculados em websites sem qualquer credibilidade”, acusou em comunicado publicado nas redes sociais.

“Resta-me comunicar que, mais uma vez, irei acionar contra o Correio da Manhã todos os meios de defesa e de reparação de prejuízos que a lei me faculta, sem excluir a via penal. A falta de ética e critério jornalístico é lamentável em qualquer órgão de comunicação social mas ainda me entristece mais quando se verifica no meu país.”