A grave infeção bacteriana de Madonna pode ter sido provocada pelo esforço físico extremo da rainha da Pop na preparação para a digressão “The Celebration Tour”. Familiares dizem que a cantora estava a tentar competir com estrelas mais jovens, como Taylor Swift e Pink.

Madonna foi hospitalizada no dia 24 de junho depois de ter sido encontrada inconsciente em casa. A informação foi avançada na quarta-feira, dia 28, pela sua agente que anunciou que a digressão mundial teria de ser adiada face à saúde da cantora norte-americana.

Cerca de uma semana depois de ter tido alta, fontes próximas da artistas têm revelado detalhes sobre o internamento. De acordo com as mesmas, nos ensaios para a tour, Madonna terá colocado o seu corpo, aos 64 anos, em situações físicas extremas de forma a igualar atuações de outras artistas, que dão concertos de três horas. O esforço terá levado ao colapso repentino, que resultou no internamento.

“Ela que está constantemente a esforçar-se, mas tem de perceber que, embora seja tão boa como as pessoas com quem trabalha, muitas delas têm uma fração da sua idade e não têm o seu historial de lesões”, disse um dos seus amigos, citado na Page Six.

“Ela estava a fazer horas extra, mas estava claramente esgotada e as pessoas à sua volta têm-lhe recordado de forma educada que já não tem 45 anos, muito menos 25″, citou o The Sun.

De acordo com o mesmo jornal, os familiares de Madonna chegaram a comparar a sua situação com a de Michael Jackson, que morreu pouco antes de começar a sua digressão “This Is It Tour” em 2009. “Ninguém o dizia em voz alta, mas havia preocupações sobre outra situação como a de Michael Jackson se ela não abrandasse um pouco”, afirmou uma fonte.

A rainha do Pop saiu dos cuidados intensivo na sexta-feira, 30 de junho, e encontra-se a recuperar em casa, em Nova Iorque.

Aos 64 anos, Madonna iria começar a sua digressão mundial “Celebration”, para marcar o 40.º aniversário da sua carreira, no dia 15 de julho, no Canadá.

Em Portugal, tinha dois concertos marcados para os dias 6 e 7 de novembro na Altice Arena, em Lisboa.