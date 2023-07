Era quase 1h da madrugada desta quarta-feira quando um SUV de cor escura parou num bairro residencial de Washington DC e começou a disparar na direção das pessoas reunidas na rua, a festejar o Dia da Independência dos Estados Unidos.

No total, nove pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de 9 anos e um jovem de 17, avançou Leslie Parsons, o chefe de polícia adjunto de D.C., citado pelo Washington Post.

Segundo Parsons, os tiros terão sido “direcionados” mas as motivações do tiroteio não são ainda conhecidas, tal como o seu autor.

#Update: Assistant Chief Leslie Parsons provides an update on the multiple people shot in the 4700 block of Meade Street, Northeast. Have info? Call 202-727-9099 or text 50411 pic.twitter.com/1aJ50vlK6y — DC Police Department (@DCPoliceDept) July 5, 2023

Nenhuma das vítimas ficou ferida com gravidade ou corre risco de vida, asseguraram ainda as autoridades, que apelam à população para que lhes faça chegar qualquer pista, informação, fotografia ou vídeo que possa conduzir à captura do autor do tiroteio.

Durante esta terça-feira, 4 de julho, três homens foram encontrados mortos a tiro na cidade de Washington DC, em “incidentes separados”. Também de acordo com o Wahinton Post, os homicídios terão ocorrido numa janela de tempo de apenas três horas. Apenas nos 4 primeiros dias do mês, foram registados 7 homicídios na capital norte-americana.