“Se o grupo Wagner colocar os seus assassinos em série em território bielorrusso, todos os países vizinhos enfrentam um risco maior de instabilidade.” O aviso partiu do Presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, e demonstra a preocupação de todos os Estados que estão próximos da Bielorrússia, tais como os Bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia) e a Polónia. Fazendo os quatro parte da NATO, a presença de mercenários treinados para combater em cenários inóspitos às portas da aliança transatlântica pode representar mais um risco para a segurança coletiva do Ocidente.

“Será uma fonte de instabilidade principalmente para a Letónia e para a Lituânia que partilham fronteira com a Bielorrússia”, reconhece, em declarações em Observador, Viljar Veebel, cientista político e investigador do departamento de Política e Estudos Estratégicos do Baltic Defence College, universidade localizada na cidade estónia de Tartu. O especialista ressalva, porém, que há uma “probabilidade muito baixa” de que o grupo Wagner possa tentar controlar os países Bálticos.

Para já, sabe-se apenas que o líder da milícia, Yevgeny Prigozhin, estará desde terça-feira em território bielorrusso, conforme foi anunciado pelo Presidente do país, Alexander Lukashenko, e apesar de rumores que o deram como certo noutros locais. Contudo, é provável que o fundador do grupo paramilitar esteja acompanhado por alguns dos seus aliados. Num discurso à nação, Vladimir Putin deu três opções aos mercenários que se juntaram à rebelião: ou abandonam a vida militar, ou aceitam lutar nas forças convencionais russas, ou vão para a Bielorrússia.

