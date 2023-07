O contrato de concessão da ANA que entregou à empresa comprada pela Vinci a exploração aeroportuária durante 50 anos é uma “restrição” que envolve riscos para a escolha da futura solução aeroportuária de Lisboa. Esta restrição resulta das implicações que terá no investimento público e financiamento do projeto, um dos cinco fatores críticos de decisão estabelecido pela comissão técnica independente que está a estudar as várias opções. Estes fatores foram apresentados numa sessão pública esta terça-feira no LNEC em Lisboa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.