O relatório do grupo de trabalho para exploração em larga escala do offshore eólico ao largo da costa portuguesa propõe que numa primeira fase sejam colocadas a concurso três áreas: Viana do Castelo, Leixões e Figueira da Foz com uma capacidade instalada de 3,5 Gigawatts (GW). O concurso para este primeiro lote de parques no mar deverá avançar até ao final deste ano, podendo ser dividido em mais do que um procedimento, de acordo com comunicados dos ministérios do Ambiente, Economia e Infraestruturas.

Face ao relatório preliminar, a proposta vai mais longe na potência que pretende instalar que passa de 2 GW para 3,5 GW, mas retira Sines, Cascais e Ericeira, identificadas no relatório preliminar, das áreas a colocar a concurso na primeira fase. O resto da capacidade até 10 GW deverá ser adjudicado por fases até 2030.

A versão atualizada incorpora o resultado dos trabalhos da comissão consultiva do plano de afetação de áreas marítimas para a exploração de energias renováveis, bem como os contributos recebidos da audição pública e das reuniões realizadas com o setor da pesca. E desse processo resultou também uma diminuição da área total abrangida de 3.393 quilómetros quadrados para 3.130 quilómetros quadrados.

Foram igualmente estudadas arquiteturas alternativas da rede elétrica offshore, tendo em conta os custos de investimento, exploração e perdas, assim como a fiabilidade do desempenho e os impactos ambientais. O grupo de trabalho recomenda o recurso a subestações de muito alta tensão suportadas por plataformas fixas no leito marinho para agregar a ligação entre os parques e a rede, e assim reduzir o número de cabos. Há estudos preliminares sobre em que áreas será feita a interligação com a rede de transporte em terra.

Foi ainda sublinhada a importância do desenvolvimento “de uma estratégia para a fixação da fileira industrial neste setor com a análise do panorama nacional e internacional.” Esta estratégia passa pela especialização dos portos que servem as futuras áreas de exploração em atividades de suporte à construção e manutenção dos parques.

Portugal tem um parque eólico offshore em exploração de pequena dimensão ao largo de Viana do Castelo, cuja área será reforçada para este concurso, e que usa a tecnologia windfloat pela qual a plataforma não está agarrada ao fundo do mar, de forma a responder melhor à elevada profundidade na costa portuguesa e à agitação marítima.