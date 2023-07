Após a revolta e a incerteza iniciais, o núcleo duro de Rui Rio está agora tranquilo quanto às buscas da manhã desta quarta-feira à casa do ex-presidente do PSD e de parte do seu núcleo duro. A reação da ala rioista teve uma estratégia clara: criticar a ação da Polícia Judiciária e do Ministério Público, insistir que este é um ataque ad hominem e normalizar os factos que são, até agora, conhecidos. As buscas da manhã, como explica um antigo dirigente de Rui Rio ao Observador, caíram como uma “bomba atómica”, mas a tensão baixou quando “se percebeu o que era”. Os mesmos que acreditam que tudo será “em breve arquivado” também admitem que este processo “tornou a hipótese de uma candidatura a Belém impossível“.

O primeiro argumento rioista para a defesa do ex-líder é que a PJ e o MP nem sequer ouviram as pessoas que estavam diretamente envolvidas nas contratações. O antigo secretário-geral do PSD, José Silvano, por exemplo, garantiu ao Observador que as entidades judiciais não o contactaram nem fizeram buscas na sua casa — o que considera “estranho” já que seria ele o responsável pelas contratações do PSD e pela gestão das pessoas em causa. Além disso, questiona-se entre os rioistas: “Se os contratos estão todos na Assembleia da República porque razão as buscas são nas sedes e na casa das pessoas e não no Parlamento?”

O argumento de que os envolvidos não foram ouvidos só esbarra nas declarações do antigo secretário-geral e homem forte das finanças de Rui Rio, Hugo Carneiro, quando disse esta quarta-feira no Parlamento que “já esperava há muito tempo que isto pudesse acontecer porque praticamente todos os colaboradores quer do grupo parlamentar, quer do PSD há muitos meses foram chamados ao MP e à PJ para prestar declarações.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.