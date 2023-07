O PAN vai apresentar uma iniciativa no parlamento para criar um plano de retirada de animais em situações de risco, depois da evacuação de um canil na terça-feira, em Cascais, devido a um incêndio, anunciou a porta-voz nesta quarta-feira.

“O episódio de ontem [terça-feira] só vem reforçar aquilo no que o PAN tem insistido que é fundamental existir um plano específico para a retirada de animais”, afirmou Inês de Sousa Real em declarações à Lusa. A deputada única considerou que têm de existir na lei mecanismos mais ágeis para permitir que, em casos de urgência, os animais sejam retirados dos locais.

Inês de Sousa Real relembrou a morte de dezenas de cães em 2020 em canis num incêndio em Santo Tirso, no distrito do Porto, assim como nas cheias, que atingiram o concelho de Loures, no distrito de Lisboa neste ano. “Estes planos de retirada têm que ser fundamentais”, vincou.

Além disso, a porta-voz do PAN salientou a necessidade de sensibilizar a população para não ter os cães acorrentados e para numa intempérie ou calor extremo mantê-lo dentro de casa e não no seu exterior. “E se houver a necessidade de retirar as próprias pessoas de casa é importante que essas não deixem os animais para trás porque é do mais cruel e degradante que pode existir”, frisou.