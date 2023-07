O primeiro-ministro assinalou esta sexta-feira o reforço do investimento do Governo na defesa do patromónio natural e da biodiversidade no dia em que se celebra o Dia Mundial e Nacional da Conservação da Natureza.

“Portugal está empenhado em cuidar do seu património natural e da sua biodiversidade e é por isso que temos vindo a reforçar o investimento nesta área”, escreveu António Costa na sua conta oficial no Twitter, recordando que se celebra esta sexta-feira o Dia Mundial e Nacional da Conservação da Natureza.

António Costa destaca ainda “o papel da sociedade civil e das Organizações Não Governamentais de Ambiente nesta causa cívica coletiva que é a defesa do ambiente e a proteção da natureza”, deixando “um reconhecimento à Liga para a Proteção da Natureza que esta sexta-feira celebra os 75 anos de associativismo”.

Também esta sexta-feira, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) anunciou que deverá aprovar até ao fim de setembro um programa de controlo e erradicação de espécies exóticas invasoras lenhosas, propondo também medidas de restauro de ecossistemas.

A informação da aprovação do “Programa de Ação Nacional de Combate às Espécies Exóticas Invasoras Lenhosas” surge a propósito do Dia Nacional da Conservação da Natureza.