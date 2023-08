Siga aqui o nosso liveblog da Jornada Mundial da Juventude.

A organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) lançou hoje o “Manual de Boas Práticas para uma Jornada Sustentável”, inspirado nas encíclicas “Laudato Si” e “Fratelli Tutti”, do Papa Francisco.

Assente no princípio “Como cuidar da nossa casa comum”, o documento reforça a mensagem do Papa, quando na “Laudato Si” faz um “convite urgente a renovar o diálogo” sobre a maneira como se está a “construir o futuro do planeta”.

Todos podemos colaborar, como instrumentos de Deus, no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência, iniciativas e capacidades”, defendeu o Papa naquela encíclica.

O manual define um conjunto de boas práticas a aplicar nas várias categorias da cadeia de valor do evento que permitam uma maior eficiência na sua gestão, com mais ética, mais transparência, melhor organização e benefícios para a sociedade, procurando fomentar ações ambientais de mitigação, explicou a organização da JMJ.

“A plantação de árvores, limpeza dos rios e praias, reciclagem e reutilização de materiais, e uso responsável dos recursos”, são alguns dos princípios gerais advogados no documento de 23 páginas, que contempla capítulos sobre “Organização e envolvimento”, “Inclusão”, “Comunicação”, “Saúde, segurança e bem-estar”, “Consumíveis, produtos e merchandising” e “Resíduos”.

Fazer da sustentabilidade um objetivo central da concretização da JMJ Lisboa 2023 é um compromisso assumido pela organização do encontro internacional” de jovens com o Papa.

Para a JMJ Lisboa 2023, que decorre entre esta terça-feira e domingo, em Lisboa, são esperados mais de um milhão de peregrinos de todos os continentes.

O encontro conta com a presença do Papa Francisco a partir de quarta-feira.